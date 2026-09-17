Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2026

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo Sở Du lịch; Sở Nội vụ; thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; đại diện các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Ban Xây dựng Đảng các đảng ủy xã, phường.

Đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Du lịch thông tin chuyên đề: “Công tác thông tin đối ngoại phục vụ quảng bá hình ảnh, quảng bá du lịch, tiềm năng, lợi thế và thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóá, Thể thao và Du lịch) truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) thông tin chuyên đề: “Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; định hướng và nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong giai đoạn hiện nay”.

Nội dung cốt lõi của các chuyên đề đề cập đến: Tổng quan du lịch của tỉnh; kết quả đạt được về hoạt động du lịch; công tác thông tin đối ngoại gắn với hoạt động du lịch; ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới của các cấp, các ngành; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, gắn với các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược phát triển; nâng cao năng lực theo dõi, phân tích và dự báo tình hình; đẩy mạnh chuyển đổi số thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; gắn công tác thông tin đối ngoại của tỉnh với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới…

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững môi trường thông tin đối ngoại lành mạnh, hiệu quả.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, Ban Tổ chức lớp học đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu những kiến thức đã được tập huấn, đồng thời vận dụng vào công việc thực tế tại cơ quan, đơn vị mình, từ đó tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch.