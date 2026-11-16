Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại

Dự lễ khai giảng còn có đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (16 và 17/11), với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND cấp xã; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới sau khi các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính; bộ phận vận hành kênh quảng bá tỉnh Cà Mau.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, quán triệt chuyên đề “Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài”. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và quan điểm, đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, quán triệt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Các đại biểu còn được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề, gồm: Các quy định pháp luật mới về thông tin đối ngoại; nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng tương tác với báo chí, truyền thông; kỹ năng xây dựng thông điệp, nội dung truyền thông đối ngoại; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến thông tin đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước; triển khai hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ quản lý nhà nước và các lực lượng tham gia công tác này. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến uy tín địa phương./.