Sáng 12-10, Sở Nội vụ Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, phụ trách công tác thi đua, khen thưởng hoặc cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày (từ ngày 12 đến 14-10), các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề trọng tâm về: Cập nhật quy định, yêu cầu và trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng xây dựng, tổ chức phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến; nghiệp vụ xét, đề nghị khen thưởng (thẩm quyền, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình và xử lý các sai sót, tình huống thường gặp).

Lớp bồi dưỡng còn cung cấp kiến thức về tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương); kỹ năng xây dựng kế hoạch, theo dõi, tự đánh giá kết quả cải cách hành chính; lập báo cáo và hồ sơ minh chứng tại cơ quan, đơn vị, cấp xã; thực tiễn đổi mới công tác cải cách hành chính phường Nam Nha Trang.

Lớp bồi dưỡng nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thống nhất cách thức triển khai công tác thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.