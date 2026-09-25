Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

Phó chánh Văn phòng Bộ Lê Thái Phương và Thượng úy Nguyễn Quang Khánh – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đồng chủ trì Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, Phó chánh Văn phòng Bộ Lê Thái Phương cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của Công an TP Hà Nội, trực tiếp là Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; được sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ, công tác PCCC và CNCH của Bộ Tư pháp đã dần đi vào nề nếp, tạo môi trường an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Thái Phương.

Bộ đã trang bị phương tiện PCCC theo quy định và bảo đảm theo hướng dẫn của Công an TP Hà Nội. Văn phòng Bộ - đơn vị được giao đầu mối triển khai công tác PCCC và CNCH cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu, kiện toàn Ban Chỉ huy, Đội PCCC và CNCH cơ sở, đáp ứng về số lượng và chất lượng.

Hàng năm, công tác tập huấn cho công chức, viên chức, người lao động về công tác PCCC và CNCH cũng được Bộ Tư pháp quan tâm, tổ chức, bảo đảm theo nội dung hướng dẫn của Công an TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ, Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác PCCC và chủ động triển khai công tác CNCH của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giúp nâng cao ý thức, hiểu biết nói chung về PCCC và CNCH trong cuộc sống thường nhật, tại gia đình và nơi cư trú…

Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Thái Phương đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy của Lớp bồi dưỡng; học tập nghiêm túc, nắm bắt, lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác PCCC.

Thượng úy Nguyễn Quang Khánh – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH .

Tại Lớp bồi dưỡng, Thượng úy Nguyễn Quang Khánh đã cập nhật thông tin về một số vụ cháy lớn trên toàn quốc, nguyên nhân, hậu quả thiệt hại về người và tài sản; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cá nhân; cách thoát hiểm; cách CNCH; thực hành dùng phương tiện chữa cháy cá nhân, phương tiện chữa cháy thô sơ dập tắt đám cháy, cháy lan; các vấn đề chung về công tác CNCH của lực lượng PCCC cơ sở; tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ CNCH thông dụng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc phần lý thuyết, các học viên tại Lớp bồi dưỡng được Ban tổ chức cho thực hành dùng phương tiện chữa cháy cá nhân, phương tiện chữa cháy thô sơ dập tắt đám cháy, cháy lan; kỹ thuật động tác CNCH; kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu…