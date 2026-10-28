Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026

Các đại biểu và học viên tham dự buổi tập huấn.

Hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 30-10, với sự tham gia của 86 học viên là cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Trong thời gian tập huấn, các học viên được cập nhật, trao đổi về phương pháp, kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Hội nghị hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026-2031; xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn cứu trợ; các chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung vào những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản thi hành; phương pháp nhận diện, xử lý tình huống phát sinh trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở; công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, các học viên được cập nhật những nội dung về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam theo mô hình mới; kỹ năng tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo mô hình mới. Chuyên đề về an toàn thông tin và an ninh mạng do báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.