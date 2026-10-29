Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề về: Phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát; kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra cấp xã, ủy ban kiểm tra đảng ủy các trường học mới thành lập; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xem xét, thi hành kỷ luật, xử lý đơn thư.

Đồng chí Phạm Ngọc Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề về phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có dịp cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở; vận dụng hiệu quả kiến thức vào công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh tại địa phương, đơn vị.