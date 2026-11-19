Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, nghiên cứu 4 chuyên đề trọng tâm gồm: Công tác tổ chức Hội trong giai đoạn hiện nay; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức phong trào. Từ đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.