Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch năm 2026.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, tập trung vào các nguyên tắc đăng ký hộ tịch; việc khai thác, chia sẻ dữ liệu hộ tịch; thẩm quyền đăng ký khai sinh, khai tử; giá trị pháp lý của dữ liệu, giấy tờ hộ tịch và cơ sở dữ liệu có liên quan. Đồng thời, phân tích các quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và những điều kiện cần chuẩn bị để tổ chức triển khai thực hiện luật.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Hộ tịch, các đại biểu được cập nhật về quá trình xây dựng, bố cục và những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, khai thác dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ của công chức tư pháp, hộ tịch tại cơ sở.

Thông qua hội nghị, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hộ tịch được cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm việc hiểu và vận dụng thống nhất các quy định pháp luật trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.