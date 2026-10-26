Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 59 cấp ủy viên cơ sở xã Tổng Cọt

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; các biểu bảng, quy trình, thủ tục giới thiệu quần chúng vào Đảng, lễ kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng. Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức.

Lớp bồi dưỡng trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ để xây dựng và lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.