Bồi dưỡng nghiệp vụ cho trưởng ban, phó trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư

Học viên dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản trong tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam, những yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và những nội dung trọng tâm của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa XI; thực hiện dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở; đồng thời cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trao tặng Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho 130 đồng chí là trưởng ban, phó trưởng ban công tác mặt trận.