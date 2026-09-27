Bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên ban thanh tra nhân dân các xã

Các thành phần dự tập huấn gồm: chủ tịch, phó chủ tịch và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã; trưởng ban, phó trưởng ban và một số thành viên ban thanh tra nhân dân; trưởng ban, phó trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư và người uy tín trên địa bàn các xã.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân; quy trình và kỹ năng tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát; kỹ năng lập hồ sơ, kiến nghị, theo dõi kết quả giải quyết và bảo đảm điều kiện hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

Các đại biểu nghiên cứu, tiếp thu các nội dung tập huấn

Các đại biểu cũng được phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số văn bản có liên quan. Đồng thời, được phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Quan thảo luận tại hội nghị

Trưởng Ban Thanh tra nhân dân xã Điềm He thảo luận tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận các tình huống phát sinh tại cơ sở liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trưởng Ban Thanh tra nhân dân xã Tri Lễ thảo luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ thành viên ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã được kiện toàn, trong đó có nhiều thành viên mới tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là cần thiết nhằm giúp các thành viên nắm chắc quy định, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Đồng chí lưu ý: Hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng cần gắn với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thành viên các ban cần bám sát địa bàn, lựa chọn những nội dung thiết thực, những vấn đề người dân quan tâm để giám sát; đồng thời chú trọng tổng hợp, kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết sau giám sát. Qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.