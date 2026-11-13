Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong 1 ngày, các đại biểu được cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật và quan hệ lao động; trọng tâm là các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và công tác thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, hội nghị triển khai các nội dung về đổi mới tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; quy trình thành lập, giải pháp nâng cao hoạt động của Ban nữ công quần chúng; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn với trên 800 đại biểu tham gia. Qua đó, góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.