Quang cảnh lớp khai giảng bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán HTX năm 2026. Ảnh: PV

Lớp tập huấn được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch của Liên minh HTX thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố năm 2026. Chương trình nhằm củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ kế toán, đồng thời trang bị thêm kiến thức về thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của HTX.

Trọng tâm chương trình là chuyên đề “Kế toán tài sản cố định trong HTX nông nghiệp”, cập nhật các nội dung liên quan đến Luật HTX năm 2023 và Thông tư số 71/2024/TT-BTC. Học viên được hướng dẫn nhận diện, phân loại tài sản cố định; phân biệt tài sản chung không chia và tài sản được phép phân chia; xác định nguồn hình thành tài sản cũng như nguyên tắc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản trong HTX.

Nội dung tập huấn tập trung vào những nghiệp vụ kế toán thường gặp như ghi nhận tài sản mua sắm bằng vốn góp, vốn vay hoặc nguồn hỗ trợ của Nhà nước; hạch toán khấu hao, sửa chữa, nâng cấp và thanh lý tài sản cố định. Qua đó, học viên được hệ thống hóa các quy định, phương pháp hạch toán và những điểm cần lưu ý khi thực hiện chế độ kế toán HTX theo quy định hiện hành.

Một nội dung được nhấn mạnh tại lớp học là những khó khăn trong quản lý tài sản cố định tại các HTX nông nghiệp. Thực tế cho thấy, nhiều HTX quản lý tài sản hình thành qua nhiều giai đoạn, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong khi hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, việc kiểm kê và theo dõi tài sản còn thủ công. Một số trường hợp chưa xác định rõ quyền sở hữu đối với công trình thủy lợi, nhà kho, trạm bơm; tài sản đã bàn giao cho đơn vị khác nhưng vẫn được theo dõi trên sổ kế toán.

Thông qua các tình huống thực tế và bài tập thảo luận, học viên được hướng dẫn rà soát danh mục tài sản theo từng nguồn hình thành, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kiểm kê và đối chiếu tài sản với sổ kế toán. Chương trình cũng đề cập việc xây dựng quy chế quản lý tài sản, ứng dụng phần mềm, mã số hoặc mã QR để theo dõi quá trình sử dụng, sửa chữa và kiểm kê.

Thông qua lớp bồi dưỡng, Liên minh HTX thành phố Hà Nội hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kế toán HTX, góp phần chuẩn hóa công tác quản lý tài chính, tài sản, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới. Việc cập nhật quy định và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng là cơ sở để các HTX sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển ổn định, bền vững.