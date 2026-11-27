Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về dân số và phát triển cho cộng tác viên dân số.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được cập nhật nhiều nội dung trọng tâm như: truyền thông kiến thức sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và bình đẳng giới; truyền thông nâng cao chất lượng dân số; quán triệt, tuyên truyền thực hiện Luật Dân số cùng các nghị quyết, kế hoạch về chính sách dân số giai đoạn 2026 - 2030; hướng dẫn kỹ năng thu thập thông tin, thống kê và báo cáo trong lĩnh vực dân số...

Các chuyên đề được truyền đạt theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và trao đổi thực tiễn, tạo điều kiện để học viên chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, đội ngũ cộng tác viên dân số tuyến cơ sở được trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn và thực hiện hiệu quả công tác quản lý, cập nhật thông tin dân số tại địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng, Chi cục Dân số tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở, lực lượng trực tiếp gắn bó với người dân, góp phần đưa các chính sách dân số đi vào cuộc sống. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển dân số bền vững trên địa bàn tỉnh.