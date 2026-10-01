Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 385 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an TP Đà Nẵng

Chương trình tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Công an TP, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp xã.

Dự lớp tập huấn có 385 đại biểu là Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy Công an TP; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trực thuộc, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an phường, xã; cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy, UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Công an TP và đảng bộ, chi bộ Công an xã, phường. Chương trình tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Công an TP, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp xã.

UBKT Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã quán triệt một số văn bản liên quan đến công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng, đặc biệt là một số điểm mới của Quy định số 21, Quy định số 212; nhận thức chung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và quy trình công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Các đại biểu cũng được phổ biến một số biểu mẫu trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng cũng như KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng.