Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 385 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an TP Đà Nẵng

Dự lớp tập huấn có 385 đại biểu là uỷ viên Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Công an thành phố; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ trực thuộc, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ công an phường, xã; cán bộ tham mưu giúp việc cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Công an thành phó và đảng bộ, chi bộ công an xã, phường.

Chương trình tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Công an thành phố, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu công an cấp xã.

Lãnh đạo Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an TP Đà Nẵng phổ biến các nội dung liên quan đến chương trình tập huấn

Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an TP Đà Nẵng đã triệt một số văn bản liên quan đến công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng, đặc biệt là một số điểm mới của Quy định số 21, Quy định số 212; nhận thức chung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và quy trình công tác KTGS, thi hành kỷ luật của đảng. Các đại biểu cũng được phổ biến một số biểu mẫu trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của đảng cũng như KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo đánh giá, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố và Uỷ ban kiểm tra Thành ủy, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã kịp thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phòng ngừa từ sớm, từ xa các vi phạm, góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chương trình tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Công an thành phố, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu công an cấp xã.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2026 vừa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt các nghị quyết mới của Trung ương và Thành ủy, mà còn là diễn đàn thiết thực để chúng ta "soi mình", tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn cơ sở.

Với phương châm “chủ động, phòng ngừa, kiên quyết xử lý, lấy cảnh báo, răn đe làm chính", lớp tập huấn cũng hướng tới việc vận dụng ngay những kiến thức để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình. Cán bộ phụ trách lĩnh vực cũng nâng cao năng lực, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục triệt để những hạn chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảo Nam