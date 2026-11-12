Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ công đoàn khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa

Sáng 12-11, tại phường Bảo An, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2026 (đợt 4). Tham gia tập huấn có 200 học viên là chủ tịch công đoàn các phường; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở thuộc các phường, cụm xã, khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu vực phía nam tỉnh.

Trong 2 ngày (12 và 13-11), các học viên được giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức Công đoàn Việt Nam; kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nghiệp vụ truyền thông công đoàn; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Các đại biểu, học viên tham tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.