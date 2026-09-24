Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 125 Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm khoá 5.

Phát biểu khai giảng, Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm là lực lượng trực tiếp gắn bó với Nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Mặt trận với Nhân dân ở khu dân cư, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

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Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đối với công tác Mặt trận ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp vận động quần chúng và nâng cao kỹ năng xử lý những vấn đề thực tiễn.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến 26/9, tập trung vào các chuyên đề về chính sách phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; truyền thống đoàn kết dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác dân tộc, tôn giáo; giám sát, phản biện xã hội; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác đối ngoại nhân dân, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc và phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Tiến sĩ Lâm Văn Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo Bách khoa, triển khai chuyên đề “Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau”.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn./.