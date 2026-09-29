Bồi dưỡng nghiệp vụ cai nghiện, quản lý sau cai cho lực lượng chức năng Lào

Đại tá Nguyễn Hà Lai và Đại tá Vong-phét Sen-vông-sa đồng chủ trì hội thảo, tập huấn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Vong-phét Sen-vông-sa- Phó Chánh Văn phòng Thanh tra và Kiểm soát ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội thảo, tập huấn. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào cùng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai của hai nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh, tình hình ma túy trên thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mê Công vẫn là địa bàn trọng điểm về hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép các loại ma túy tổng hợp với quy mô ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thực trạng này đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống ma túy của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Lào.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, bên cạnh việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn nguồn cung ma túy từ sớm, từ xa, công tác giảm cầu ma túy thông qua điều trị nghiện, phục hồi chức năng, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm hạn chế nguy cơ tái nghiện, giảm thiểu những hệ lụy do ma túy gây ra đối với cá nhân, gia đình và xã hội. "Việt Nam xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác cai nghiện và quản lý sau cai là một nội dung trọng tâm, góp phần giảm nhu cầu sử dụng ma túy, phòng ngừa phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy", Đại tá Nguyễn Hà Lai khẳng định.

Các đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng cho rằng, Việt Nam và Lào có chung đường biên giới trên bộ dài, quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng phát triển, đồng thời cùng chịu tác động từ các tuyến vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trong khu vực. Chính vì vậy, yêu cầu tăng cường hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước không chỉ đặt ra trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn ở lĩnh vực phòng ngừa, điều trị nghiện, phục hồi chức năng và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vong-phét Sen-vông-sa bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Bộ Công an Việt Nam, Cục CSMT và Công an TP Đà Nẵng đã quan tâm, phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn với nhiều nội dung thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn của lực lượng chức năng Lào. Đại tá Vong-phét Sen-vông-sa đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam, đồng thời cho rằng những kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp được chia sẻ tại chương trình sẽ giúp đội ngũ cán bộ Lào có thêm cơ sở nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều trị nghiện và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Đại tá Vong-phét Sen-vông-sa, trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, việc tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là giữa các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, lực lượng chức năng hai nước cần tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai các hoạt động hợp tác thực chất trong công tác phòng, chống ma túy. "Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác, hội thảo, tập huấn chuyên sâu giữa lực lượng chức năng hai nước để cùng nhau nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, cũng như nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi cho người nghiện ma túy", Đại tá Vong-phét Sen-vông-sa nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, từ 27-9 đến 2-10, các giảng viên, chuyên gia của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho các học viên Lào nhiều nội dung chuyên sâu liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện. Các chuyên đề tập trung vào tình hình ma túy hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống ma túy; công tác xác định tình trạng nghiện; quản lý người nghiện và quản lý sau cai; quy trình tiếp nhận, phân loại người nghiện; quy trình cắt cơn, giải độc; công tác tham vấn tâm lý, giáo dục, dạy nghề và các giải pháp hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.