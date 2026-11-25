Lớp tập huấn do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức, theo chương trình công tác nghiệp vụ năm 2026, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Lê Quỳnh Trang phát biểu khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Thụy Du

Phát biểu tại khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Lê Quỳnh Trang nhấn mạnh, việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ người làm báo trước yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ, các học viên củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện và xử lý thông tin, từ đó tự tin vận dụng vào thực tiễn tác nghiệp, sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng, tính chiến đấu và sức thuyết phục. Nhà báo Lê Quỳnh Trang kỳ vọng, những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi tại lớp tập huấn sẽ được vận dụng hiệu quả, góp phần lan tỏa các thông tin chính thống và nâng cao hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Trung tá, Tiến sĩ Lê Thế Cương, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Hành chính công, Học viện Chính trị Công an nhân dân trao đổi nghiệp vụ với các học viên. Ảnh: Thụy Du

Trong chương trình tập huấn, Trung tá, Tiến sĩ Lê Thế Cương, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Hành chính công, Học viện Chính trị Công an nhân dân tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm: Tình hình và những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp và định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên báo chí.

Trung tá, Tiến sĩ Lê Thế Cương dành thời gian trao đổi, lắng nghe kinh nghiệm thực tiễn của học viên trong quá trình tác nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội hướng tới nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực chuyên môn cho đội ngũ người làm báo; góp phần để mỗi cơ quan báo chí chủ động hơn trong cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng, đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường truyền thông mới.