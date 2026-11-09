Sáng 9-11, Sở Nội vụ Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ cho cán bộ, quản lý, công chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-11), các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Định hướng, thể chế và yêu cầu chuyển đổi số trong vận hành chính quyền cấp xã; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số hỗ trợ tham mưu, xử lý công việc và quản lý, điều hành; quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số phục vụ lãnh đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai giảng.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn cung cấp kiến thức về nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong thực thi công vụ; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải tiến quy trình số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; công tác lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, quản lý, công chức; góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương.