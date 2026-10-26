Sáng 26-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ cho cán bộ, quản lý, công chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề trọng tâm về định hướng, thể chế và yêu cầu chuyển đổi số trong vận hành chính quyền cấp xã; kỹ năng lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã; quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng về tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải tiến quy trình số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số hỗ trợ tham mưu, xử lý công việc và quản lý, điều hành. Các học viên cũng được hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong thực thi công vụ.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, quản lý, công chức; góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương.