Bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức

Sáng 28-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ cho cán bộ, quản lý, công chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh (lớp thứ 2).

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Định hướng, thể chế và yêu cầu chuyển đổi số trong vận hành chính quyền cấp xã; kỹ năng lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số; quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cải tiến quy trình số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, các học viên được bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong xử lý công việc, quản lý, điều hành; nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu…

Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cần thiết về chuyển đổi số, giúp học viên nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.