Bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp xã

Sáng 11-11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng.

Trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-11), học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Định hướng, thể chế và yêu cầu chuyển đổi số trong vận hành chính quyền cấp xã; công tác lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã; quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số phục vụ lãnh đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn cung cấp kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số hỗ trợ tham mưu, xử lý công việc và quản lý, điều hành; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cải tiến quy trình số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong thực thi công vụ.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cần thiết về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.