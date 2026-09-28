Bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo cấp xã khu vực phía bắc

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc năm 2026. (Ảnh Moha)

Hoạt động này nhằm hiện thực hóa Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030", hướng tới việc tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy tối đa bản lĩnh, trí tuệ và đóng góp thực chất vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách ở cơ sở.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nội vụ.

Học viên của Lớp bồi dưỡng là các nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường đến từ 12 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng đầy đủ, thực chất vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cũng như hoạch định chính sách.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình không chỉ nâng cao tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm, đóng góp hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.

Đánh giá về thực tiễn, Thứ trưởng Trương Hải Long nhận định những năm qua, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là nữ lãnh đạo, quản lý đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận. Đội ngũ này đã khẳng định được năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ nữ lãnh đạo cần tiếp tục được cập nhật và phát triển năng lực. Các nội dung cần nâng cao bao gồm: tư duy chiến lược, hoạch định chính sách, quản trị sự thay đổi, xử lý vấn đề phức tạp, truyền thông chính sách, xây dựng mạng lưới hợp tác và hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là ý nghĩa và yêu cầu đặt ra đối với khóa bồi dưỡng.

Chương trình của lớp bồi dưỡng được thiết kế chuyên sâu, thiết thực và bám sát thực tiễn, tập trung vào ba nhóm năng lực cốt lõi. Đó là: Năng lực hoạch định và thực thi chính sách: Chú trọng tư duy chiến lược, phân tích, dự báo và ra quyết định trong bối cảnh biến động; Năng lực lãnh đạo và quản lý: Bao gồm dẫn dắt đội ngũ, tạo động lực, quản trị sự thay đổi, giải quyết vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp; Năng lực giao tiếp, đàm phán và hội nhập: Nâng cao khả năng truyền đạt, thuyết phục, kết nối, hợp tác và tham gia hiệu quả vào các mạng lưới trong nước cũng như quốc tế.

Sau lễ khai mạc, các học viên được nghe các chuyên đề báo cáo từ đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tập trung vào các nội dung: Chủ trương của Đảng về tự chủ khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực chính phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo pháp luật Việt Nam; Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23/9/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo nữ cấp sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của các đại biểu là giám đốc, phó giám đốc, lãnh đạo các ban, cơ quan thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.