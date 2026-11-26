Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam; phổ biến cơ chế cho vay, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn và trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn. Trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gồm: số hóa hành trình trải nghiệm khách hàng; xây dựng phễu khách hàng từ các kênh trực tuyến; tư vấn, quản lý và chăm sóc khách hàng thông qua hệ thống CRM; xây dựng kênh bán hàng trên mạng xã hội; chiến lược bán hàng bằng video ngắn, livestream; cách xây dựng video thu hút người xem, thiết lập và triển khai quảng cáo trên mạng xã hội; đóng gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường dịp Tết.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý, thành viên HTX về huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp các đơn vị nắm bắt các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ, phương thức và điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng phù hợp với nhu cầu, khả năng của HTX. Nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các HTX tiếp cận nền tảng số, mạng xã hội, góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.