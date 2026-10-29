Bồi dưỡng, nâng cao khả năng xử lý tình huống an ninh, trật tự

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 212 và khoảng 270 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng công an có liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đề nghị đại biểu tập trung tiếp thu kiến thức, trao đổi khó khăn, vướng mắc, tăng cường phối hợp và chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trinh sát viên cao cấp, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), trình bày chuyên đề phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố.

Tại hội nghị, báo cáo viên Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) triển khai các chuyên đề về công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, bảo đảm an ninh, trật tự trong giải phóng mặt bằng; tình hình, nguy cơ khủng bố và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Các đại biểu còn được phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ liên quan.

Thượng tá Lê Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh các vấn đề xã hội, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), trình bày chuyên đề về công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, bảo đảm an ninh, trật tự trong giải phóng mặt bằng.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục triển khai chuyên đề về công tác dân tộc, trọng tâm là các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề cần quan tâm trong bảo đảm an ninh, trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, qua đó tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.