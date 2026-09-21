Bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng trong Bộ Quốc phòng

Sau lớp đào tạo, tập huấn tại khu vực phía Nam và lớp thứ nhất tại khu vực phía Bắc vừa qua, được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Công ty cổ phần Tư vấn và công nghệ quốc tế tiếp tục tổ chức lớp thứ 2 ở khu vực phía Bắc.

Đại biểu dự khai mạc lớp đào tạo, tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001:2015 vào các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ trong Bộ Quốc phòng.

Lớp đào tạo, tập huấn đặt mục tiêu giúp nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Trong 4 ngày, đội ngũ học viên được giảng viên của Công ty cổ phần Tư vấn và công nghệ quốc tế truyền đạt những nội dung về giới thiệu Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Bộ tiêu chuẩn ISO 9000; các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015;…

Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc.

Sau mỗi chuyên đề, học viên được hướng dẫn thực hành, trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan. Kết thúc chương trình, ban tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và trao chứng nhận cho học viên.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Văn Dũng nhấn mạnh, việc áp dụng hiệu quả, đúng quy định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính; tạo sự thống nhất, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, xử lý nghiệp vụ, cắt giảm thủ tục không cần thiết và cải tiến phương pháp làm việc, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Đại diện Công ty cổ phần Tư vấn và công nghệ quốc tế trình bày nội dung đào tạo.

Các học viên tham gia lớp đào tạo, tập huấn.

Để lớp đào tạo, tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Lê Văn Dũng đề nghị lực lượng giảng viên duy trì lớp học chặt chẽ, ưu tiên hướng dẫn học viên phần kỹ năng thực hành; tăng cường trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình truyền đạt kiến thức.

Đội ngũ học viên tích cực học tập, nắm chắc kiến thức được trang bị; tranh thủ thời gian trao đổi với cán bộ, giảng viên, học viên đơn vị bạn để rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay, trên cơ sở đó triển khai xây dựng, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng khi về thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.