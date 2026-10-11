Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

Cán bộ Công Đoàn thành phố tham gia lớp học. Ảnh: BTC.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội. Ảnh: NA.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn trong bối cảnh tổ chức và hoạt động công đoàn đang đứng trước những yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Thực tiễn đặt ra đòi hỏi cán bộ công đoàn không chỉ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tổ chức Công đoàn, mà còn phải thành thạo kỹ năng nghiệp vụ, có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, chất lượng hoạt động công đoàn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc tham gia các lớp bồi dưỡng không chỉ nhằm hoàn thiện kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn góp phần nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương trình có tổng thời lượng 160 tiết, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm 10 chuyên đề, tập trung vào những kiến thức và kỹ năng thiết yếu đối với cán bộ công đoàn.

Các chuyên đề bao gồm: Tổng quan về Công đoàn Việt Nam; Điều lệ Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành; pháp luật về lao động và công đoàn; kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; công tác tài chính - kế toán công đoàn; lập kế hoạch, báo cáo và chuyển đổi số; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn; kỹ năng tuyên truyền, vận động; kỹ năng lãnh đạo, điều hành, quản trị xung đột và đàm phán trong hoạt động công đoàn.

Bên cạnh kiến thức lý luận, chương trình chú trọng thảo luận, thực hành, trao đổi tình huống, đi thực tế và viết báo cáo tốt nghiệp. Qua đó, học viên có điều kiện liên hệ kiến thức với thực tiễn, nâng cao khả năng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn mong muốn mỗi buổi học sẽ trở thành diễn đàn trao đổi cởi mở, trong đó giảng viên cung cấp kiến thức, gợi mở phương pháp; học viên chia sẻ tình huống, kinh nghiệm và những khó khăn từ cơ sở. Sự tương tác giữa giảng viên và học viên sẽ giúp nội dung bồi dưỡng sát thực tiễn, có giá trị ứng dụng lâu dài sau khi khóa học kết thúc. Mục tiêu của khóa học không chỉ là bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là giúp học viên biết vận dụng những nội dung đã học vào giải quyết công việc cụ thể.