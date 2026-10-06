Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh

Sáng 6-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 cán bộ, hội viên hội CCB các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Trong 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Kết luận số 89 ngày 25-7-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; triển khai Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tình hình, kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiệm vụ trong thời gian tới của Hội CCB các cấp trong tỉnh.

Lớp bồi dưỡng còn cung cấp kiến thức về công tác ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội; một số nội dung chính của Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, triển khai các quyết định của Chính phủ về 3 mô hình xã hội học tập; nghiệp vụ công tác kinh tế hội; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác Hội CCB tỉnh; chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 28-12-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; nghiệp vụ công tác văn phòng...

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên hội CCB, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.