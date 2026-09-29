Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 183 đảng viên mới

Chương trình bồi dưỡng từ ngày 28/9 đến 5/10/2026 với 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Sau khi hoàn thành 10 chuyên đề, Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên đủ điều kiện.

Đây là một trong những căn cứ quan trọng để cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xem xét, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố quyết định công nhận đảng viên chính thức theo quy định.