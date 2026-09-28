Bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 60 cán bộ đoàn cơ sở khu vực Cam Ranh

Từ ngày 28 đến 30-9, Trung tâm Chính trị phường Cam Ranh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở năm 2026 cho hơn 60 cán bộ đoàn đến từ 5 xã, phường: Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi và Nam Cam Ranh.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm, gắn với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác đoàn trong tình hình mới, gồm: Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở bản lĩnh - tiên phong - sát cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ cho thanh niên đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ đoàn cơ sở được cập nhật những nội dung lý luận chính trị, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác, đồng thời tăng cường nhận thức về yêu cầu đổi mới hoạt động đoàn, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.