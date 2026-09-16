Bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho hơn 200 người tại 8 xã, phường khu vực Ninh Hòa. Đối tượng tham gia gồm người đứng đầu cơ sở; thành viên đội PCCC và CNCH cơ sở; đội PCCC và CNCH chuyên ngành thuộc các cơ quan, tổ chức.

Học viên thực hành kỹ năng xử lý tình huống rò rỉ khí gas và bắt lửa.

Trong chương trình bồi dưỡng, học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ sở và nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ; nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; an toàn khi sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Bên cạnh lý thuyết, học viên được thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn; sử dụng thiết bị chữa cháy; thoát nạn, cứu người bằng các phương pháp dìu, cõng, bế, vác; sơ cấp cứu ban đầu, cấp cứu ngừng tuần hoàn và triển khai đội hình chữa cháy cơ bản.

Qua các lớp bồi dưỡng, học viên được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố ngay từ khi mới phát sinh.