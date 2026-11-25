Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt, quán triệt văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của tỉnh về công tác tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; đồng thời nghe báo cáo sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch “500 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên tích cực rà soát, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp xác minh, kết nối thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cựu chiến binh ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động, thu thập và kết nối thông tin, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.