Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho người có uy tín

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Pho phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với công tác dân tộc ngày càng cao. Do đó, phương thức quản lý, phối hợp nhằm phát huy tối đa vai trò của người có uy tín cần tiếp tục được đổi mới, sát thực tế cơ sở".

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị đại biểu tham gia lớp học với tinh thần chủ động, trách nhiệm; thẳng thắn chia sẻ vướng mắc, khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả.

Đối với đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp xã, cần tăng cường cơ chế phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, lắng nghe phản ánh từ cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người có uy tín phát huy vai trò hạt nhân trong cộng đồng.

Các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS và công chức làm công tác dân tộc cấp xã tham dự tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (29 và 30/9), các đại biểu được nghiên cứu, tiếp thu 4 chuyên đề, gồm: Vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào DTTS thực hiện giảm nghèo bền vững; Vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS; Tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ và vai trò của người có uy tín trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2026-2030.

Thông qua các chuyên đề tập huấn nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin kịp thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận, trao đổi thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối" của người có uy tín, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hoá, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.