Bồi dưỡng kỹ năng truyền đạt pháp luật về phòng, chống ma túy, phát huy vai trò của trợ giúp viên pháp lý tại Khánh Hòa

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, vừa học tập, vừa góp phần gắn hoạt động bồi dưỡng với thực tiễn truyền thông pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Cùng với đó, hội nghị có sự tham dự của 30 đại biểu là giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp; báo cáo viên pháp luật; chuyên gia, người làm công tác pháp luật tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Luật sư và các cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đây là lực lượng dự kiến tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền đạt pháp luật về phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, các giảng viên, báo cáo viên đã kết nối nội dung pháp luật với những vấn đề thường gặp trong công tác phòng, chống ma túy và hoạt động truyền đạt pháp luật tại cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống ma túy. Chương trình tập trung vào hai nội dung trọng tâm: kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng truyền đạt pháp luật về phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Các đại biểu được cập nhật, trao đổi về những vấn đề pháp lý cơ bản; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện; trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; các hành vi vi phạm pháp luật và chế tài xử lý. Đồng thời, hội nghị chú trọng kỹ năng phân tích đối tượng, xây dựng nội dung, thuyết trình, ứng dụng công nghệ và tài liệu trực quan, giải đáp câu hỏi và xử lý tình huống.

Thông qua thảo luận nhóm, thực hành truyền đạt theo chủ đề và phương pháp “giảng cho nhau nghe”, các đại biểu có điều kiện rèn luyện cách giải thích quy định pháp luật bằng ngôn ngữ gần gũi, lựa chọn tình huống phù hợp và tăng cường tương tác với người nghe. Việc kết hợp kiến thức pháp luật với phương pháp giảng dạy tích cực giúp nội dung tuyên truyền dễ tiếp cận, dễ nhớ và có khả năng vận dụng vào đời sống.

Sự tham gia của các trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Từ kinh nghiệm tiếp xúc, hỗ trợ người dân và thực hiện vụ việc, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý có điều kiện nhận diện những vướng mắc, cách hiểu chưa đúng và nhu cầu pháp lý thực tế để lựa chọn nội dung truyền đạt phù hợp.

Trong hoạt động tuyên truyền, trợ giúp viên pháp lý không chỉ giúp người dân hiểu quy định về phòng, chống ma túy mà còn giới thiệu chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, điều kiện được trợ giúp pháp lý và cách thức liên hệ khi cần hỗ trợ. Qua đó, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trong đó có người liên quan đến ma túy, có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý kịp thời.

Việc truyền đạt cần bảo đảm chính xác, dễ hiểu, tôn trọng người nghe; tránh kỳ thị người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và gia đình họ. Những thông tin rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa vi phạm, phối hợp với cơ quan chức năng và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong tố tụng đối với các vụ án liên quan đến ma túy. Đối với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trợ giúp viên pháp lý tham gia với tư cách người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Thông qua nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ người được trợ giúp pháp lý, thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia các hoạt động tố tụng và tranh luận tại phiên tòa, trợ giúp viên pháp lý góp phần làm rõ sự thật khách quan, bảo đảm quyền bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng, hạn chế oan, sai và bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Để người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ kịp thời, cần tăng cường phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng trong thông tin, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý, phát hiện và chuyển gửi trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời, việc kết nối với chính quyền cơ sở, cơ sở cai nghiện và các đơn vị liên quan giúp đưa thông tin về trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân có nhu cầu.

Các giảng viên và các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để đội ngũ giảng viên nguồn và các trợ giúp viên pháp lý củng cố kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng truyền đạt pháp luật. Kết quả bồi dưỡng tạo cơ sở để vận dụng vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ các nhóm yếu thế và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.