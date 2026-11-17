Chương trình nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thông qua hoạt động bồi dưỡng, giáo viên có điều kiện cập nhật phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa kiến thức trong nhà trường với đời sống, môi trường lao động và định hướng nghề nghiệp.

Đối với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, việc đổi mới phương pháp tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ học sinh nhận diện năng lực, sở thích cá nhân, từng bước hình thành kỹ năng lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp.

Tại Đà Nẵng, điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu hướng nghiệp giữa các khu vực đô thị, nông thôn, miền núi có sự khác biệt. Việc nâng cao năng lực cho giáo viên cũng tạo cơ sở để các trường chủ động lựa chọn nội dung, hình thức trải nghiệm phù hợp điều kiện thực tế, đặc điểm học sinh và nguồn lực địa phương.

Chương trình bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện tại.