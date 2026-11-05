Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện các chương trình MTQG cho cán bộ hội phụ nữ

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 2 ngày (5 - 6/11), gần 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN của 46 xã, phường có thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu các nội dung về kỹ năng tuyên truyền, vận động bảo tồn văn hóa và xóa bỏ hủ tục trong cộng đồng; kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp xã, phường và kỹ năng tổ chức hội nghị đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản cho cán bộ hội LHPN xã.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ hội phụ nữ cơ sở phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào quá trình xây dựng, thực thi, giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình MTQG tại cơ sở.