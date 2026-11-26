Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hằng

Các học viên dự lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hằng

Dự lễ khai giảng có Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Tư Long; Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh Trương Cộng Hòa; Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai Đặng Thanh Hoàng và học viên của khóa học.

Phát biểu khai giảng và định hướng khóa học, Tiến sĩ Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Triển khai Quyết định số 700/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức - cán bộ ở cơ sở đang đòi hỏi ngày càng cao về sự chuẩn xác pháp lý, chặt chẽ quy trình và bản lĩnh xử lý tình huống. Mỗi khâu tham mưu đều gắn trực tiếp với kỷ cương hành chính và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bám sát yêu cầu đó, trong 5 ngày của khóa học, phân hiệu thiết kế 5 chuyên đề trọng tâm gồm: Tổng quan về kỹ năng tham mưu công tác tổ chức - cán bộ; Kỹ năng tham mưu tuyển dụng; Đánh giá, xếp loại; Thi đua khen thưởng; và Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Để khóa học đạt hiệu quả thiết thực, Tiến sĩ Trương Cộng Hòa đề nghị: 160 học viên của khóa học, sắp xếp công việc khoa học để học tập đầy đủ; khi học tập, chủ động nêu các tình huống thực tế tại đơn vị để cùng giảng viên phân tích, vận dụng ngay vào công việc.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho học viên khóa học, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai Đặng Thanh Hoàng nêu rõ: Nội dung bồi dưỡng được lựa chọn, xây dựng trên cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ công chức cấp xã, chú trọng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng tham mưu và khả năng vận dụng các quy định vào thực tiễn công tác.

Để chương trình bồi dưỡng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, các học viên tham gia đầy đủ, đúng thời gian và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của chương trình. Đồng thời, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận với giảng viên, mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc và tình huống thực tế phát sinh tại địa phương mình.

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên cần vận dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; chất lượng tham mưu và hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở được nâng lên.

Thạc sĩ Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức của Bộ Nội vụ giảng dạy tại khóa học. Ảnh: Phương Hằng

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã nghe Thạc sĩ Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức của Bộ Nội vụ giảng dạy chuyên đề Kỹ năng tham mưu công tác tuyển dụng và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.