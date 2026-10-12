Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân

Dự khai mạc có đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng; đại diện Ban giám hiệu, các cơ quan, khoa, giảng viên Trường Sĩ quan Thông tin cùng các đồng chí học viên là cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc.

Đại biểu, học viên dự khai mạc lớp đào tạo.

Trong 1 tuần học tập, các học viên được trang bị, bổ sung kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông) về kỹ năng sử dụng máy tính, các tính năng chính của hệ điều hành; sử dụng bộ công cụ văn phòng và các quy định trong soạn thảo văn bản để hoàn chỉnh một văn bản, bảng tính; cách tạo kết nối, sử dụng mạng truyền dữ liệu quân sự, sử dụng mạng an toàn, bảo mật và một số kiến thức về văn thư, lưu trữ điện tử; kỹ năng gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử có ký số.

Đặc biệt, đợt đào tạo này học viên được cán bộ giới thiệu, hướng dẫn quy trình gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử có độ mật đến tối mật; đồng thời được hướng dẫn khai thác các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý và ban hành văn bản.

Các học viên tham gia lớp đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Trường Sĩ quan Thông tin bảo đảm chu đáo nơi ăn, nghỉ, học tập và duy trì nghiêm nền nếp quản lý, sinh hoạt theo đúng quy định của Quân đội và Nhà trường.

Đối với đội ngũ giáo viên, cần truyền đạt nội dung theo phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hành”, hướng dẫn thực hành cụ thể cho từng học viên; bảo đảm học viên sau đào tạo phải thành thục kỹ năng để trở thành hạt nhân tại cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất và tổ chức hiệu quả các buổi học ngoại khóa.

Giáo viên lên lớp nội dung về công nghệ thông tin cơ bản.

Các học viên tham gia lớp đào tạo.

Đối với các học viên, Thiếu tướng Lê Văn Dũng yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế học tập, quy định của Ban tổ chức và Nhà trường; tập trung cao nhất cho học tập để tích lũy kiến thức, sử dụng thành thạo và nắm chắc quy trình xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Sau khóa học, các học viên phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chỉ huy đẩy mạnh chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố thuộc các quân khu sau đào tạo phải thực sự là nòng cốt, hạt nhân để tiếp tục bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.