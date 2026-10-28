Bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan Đảng

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đây là lớp đầu tiên trong chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực số, đổi mới phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Lớp học có 194 cán bộ, công chức, viên chức tham gia, thuộc các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Báo và Phát thanh, truyền hình thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 17/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện đợt cao điểm 100 ngày tập trung xử lý các vướng mắc trong chuyển đổi số tại các cơ quan Đảng và Kế hoạch số 17-KH/BTCTU ngày 20/10/2026 của Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo kế hoạch, hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, hướng đến mục tiêu 95% cán bộ, công chức, viên chức trong khối Đảng được đào tạo, tập huấn và đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Chương trình tập huấn gồm 4 chuyên đề: những vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, kỹ năng ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác tham mưu; nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác Đảng và dữ liệu cá nhân khi sử dụng AI; ứng dụng AI gắn với thực hành kỹ năng số dành cho cán bộ cấp ủy; ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng AI và nền tảng số phục vụ quản trị, kiến tạo phát triển ở cấp xã.

Các chuyên đề do báo cáo viên của Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố và chuyên gia Đại học Huế truyền đạt. Nội dung được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức với thực tiễn, tăng cường thực hành, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ vào công việc.

Kết quả học tập được đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến. Học viên trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được Sở Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị học viên chấp hành nghiêm chương trình, tích cực trao đổi, nắm vững kiến thức và chủ động vận dụng vào thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, tạo điều kiện để phát huy hiệu quả sau đào tạo.