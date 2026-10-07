Bồi dưỡng kỹ năng số cho nhân lực du lịch

Thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực

Theo Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đối tượng hướng đến là cán bộ quản lý, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đây cũng là nội dung hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2026 (27/9) với chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo nhằm tái định hình du lịch”. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từng bước xây dựng và phát triển du lịch thông minh, du lịch số trên địa bàn.

Các lớp tập huấn, đào tạo về khai thác các nền tảng số, giải pháp chuyển đổi số dùng chung phục vụ quản lý và phát triển du lịch dự kiến tổ chức ngày 11 và 13/11/2026 tại các khu vực trong tỉnh, theo hình thức trực tiếp, kết hợp hướng dẫn, thực hành, trao đổi và giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình khai thác, sử dụng nền tảng số.

Nội dung tập huấn sẽ cung cấp thông tin tổng quan về hệ sinh thái du lịch thông minh của ngành du lịch, sau đó hướng dẫn triển khai nền tảng dành cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Đối với doanh nghiệp, nội dung đi vào cách khai thác nền tảng đối với các cơ sở lưu trú, điểm mua sắm, nhà hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các khu, điểm du lịch, di tích, bảo tàng, khu vui chơi giải trí cũng được hướng dẫn triển khai nền tảng phù hợp với hoạt động của mình…

Nâng cao năng lực của đội ngũ trong các cơ quan, doanh nghiệp

Đối tượng gồm cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch; công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực văn hóa, du lịch tại các xã, phường và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2026, ngành du lịch triển khai các hoạt động về kỹ năng số, ứng dụng AI và truyền thông hỗ trợ phát triển du lịch. Nội dung tập trung vào quản trị hoạt động trên môi trường số; ứng dụng AI trong hoạt động du lịch; truyền thông số, quảng bá điểm đến, lễ hội, sự kiện; quản trị khách hàng và danh tiếng trực tuyến; dữ liệu du lịch số; kinh doanh số và phát triển sản phẩm.

Cùng với đào tạo nhân lực, ngành du lịch Lâm Đồng cũng triển khai các giải pháp số trực tiếp phục vụ du khách. Trong đó có việc lắp đặt các biển mã QR cung cấp thông tin, hướng dẫn du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng hệ thống QR được thực hiện theo hướng bảo đảm chất lượng, tính thẩm mỹ và đồng bộ với hình ảnh thương hiệu du lịch Lâm Đồng. Đây là một trong những cách đưa thông tin điểm đến đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo thêm kênh để các đơn vị cập nhật và cung cấp thông tin.

Từ kỹ năng của người làm du lịch đến những tiện ích dành cho du khách, chuyển đổi số đang được triển khai theo hướng thiết thực hơn. Khi đội ngũ trực tiếp vận hành có đủ kỹ năng, công nghệ mới có thể phát huy vai trò trong quản lý, quảng bá, kinh doanh và nâng cao trải nghiệm tại điểm đến.