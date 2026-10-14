Bồi dưỡng kỹ năng số cho 70 thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Kim Đồng

Các học viên dự tập huấn.

Các học viên được trang bị kỹ năng thực tế theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” như: kiến thức tổng quan về chuyển đổi số, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số; các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện lừa đảo trực tuyến; kỹ năng thuyết trình cho thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu để đổi mới phương thức quản trị và tạo dựng động lực phát triển. Việc bồi dưỡng không dừng lại ở thao tác kỹ thuật, mà tập trung đổi mới tư duy, hình thành lối sống số văn minh, an toàn. Khi mỗi thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng thực sự làm chủ công nghệ, họ sẽ là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về số hóa vào đời sống, biến công nghệ thành công cụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.