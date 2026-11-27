Quang cảnh Lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng có hơn 60 học viên là Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp của 2 xã.

Theo đó, từ ngày 26 đến 29-11, các học viên được bồi dưỡng các nội dung như: Tổng quan về tổ chức và hoạt động của ấp trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng, nghiệp vụ công tác của người hoạt động không chuyên trách ở ấp; kỹ năng quản trị cộng đồng và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động tại địa bàn dân cư.

Đại biểu và các học viên tại lễ khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp công tác, tuyên truyền, vận động Nhân dân, xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở; đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ ấp 2 xã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.