Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức cấp xã

Sáng 23-9, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cho học viên là lãnh đạo, quản lý, công chức làm công tác tham mưu về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong 3 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề về: Phân định thẩm quyền và nhiệm vụ trọng tâm của cấp xã trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; công tác tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra nhiệm vụ quản lý giáo dục và đào tạo ở cấp xã; công tác phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý giáo dục trên địa bàn cấp xã. Lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho học viên kiến thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở cấp xã. Bên cạnh đó, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cấp xã.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ ở cấp xã.