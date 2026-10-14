Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội

Các Tổng phụ trách Đội được huấn luyện nghiệp vụ công tác Đội và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trại huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đội, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chương trình, 260 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia huấn luyện đã trải nghiệm tại vùng chè La Bằng, tìm hiểu nghề chè và văn hóa trà; thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng sản phẩm truyền thông giới thiệu giá trị đặc trưng của địa phương.

Các trại sinh tìm hiểu nghề chè và văn hóa trà.

Bên cạnh đó, các trại sinh được tập huấn về Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa X, nghi thức Đội, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, thiết kế hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đội.

Theo chương trình, ngày 16-10, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, trao giấy chứng nhận và phát động các hoạt động lan tỏa.