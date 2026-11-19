Trưởng phòng thuộc Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Thị Tươi phát biểu tại Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước

Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 144/KH-CĐK&BTNN Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước năm 2026, ngày 10/4/2026 của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước.

Nâng cao trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính

Công tác bồi thường nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Thực hiện tốt công tác này còn góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước.

Hiệu quả của công tác này không chỉ được thể hiện ở việc giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu bồi thường, mà còn ở chất lượng thực hiện quản lý nhà nước, công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, phối hợp và phòng ngừa vi phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, công tác bồi thường nhà nước có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Khi phát sinh vấn đề nghiệp vụ phức tạp, công chức được giao nhiệm vụ cần nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ trình tự, thủ tục, xác định đúng trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có kỹ năng tham mưu, phối hợp và xử lý tình huống cụ thể.

Đặc biệt, ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nhiều công việc với người dân, việc nhận diện đúng vụ việc, hướng dẫn đúng thẩm quyền và kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Tập huấn ba chuyên đề về bồi thường nhà nước

Hội nghị đã nghe Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước giới thiệu 3 chuyên đề. Mở đầu chương trình là chuyên đề "Giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước". Những nội dung được sửa đổi góp phần bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại. Việc cập nhật các quy định mới tại hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, công chức có cơ sở vận dụng khi tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Trưởng phòng Nguyễn Thị Tươi hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

Chuyên đề thứ hai là "Kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường". Đây là nội dung gắn trực tiếp với công việc của đội ngũ tham mưu, từ nhận diện vụ việc, xác định cơ quan có thẩm quyền đến thực hiện trình tự, thủ tục và phối hợp với các cơ quan liên quan. Chuyên đề thứ ba là "Kỹ năng, nghiệp vụ xem xét trách nhiệm hoàn trả và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước".

Nội dung bồi dưỡng được xây dựng theo hướng kết hợp quy định pháp luật với thực hành tình huống, đồng thời cập nhật những vấn đề liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Phần trình bày các chuyên đề tập trung vào những nội dung thiết thực với công việc của cán bộ, công chức tại địa phương, nhất là những vấn đề cần phối hợp xử lý giữa các cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước

Sau ba chuyên đề, chương trình dành 30 phút để các đại biểu trao đổi, thảo luận trước phần kết luận, bế mạc. Đại diện Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đề nghị các đại biểu chủ động nêu những tình huống đã gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề còn chưa rõ hoặc còn có cách hiểu khác nhau.

Qua trao đổi, giải đáp các tình huống tại hội nghị, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước có thêm căn cứ để kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp vướng mắc và tham mưu giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước ở địa phương.