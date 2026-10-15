Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Liên Chiểu dự lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ Công an phường trong nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

Đây cũng là dịp để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kỹ năng phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.