Đào tạo nghề kỹ thuật y xét nghiệm tại Trường Cao Đẳng Viễn Đông TPHCM. Ảnh: VĐ

Những năm gần đây, làm việc ở nước ngoài trở thành lựa chọn của nhiều lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động trẻ mong muốn có thu nhập tốt hơn, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận môi trường làm việc hiện đại. Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường khác tiếp tục là những điểm đến được nhiều người quan tâm.

Không chỉ học tiếng, còn phải vững tay nghề

Tại Trường Trung cấp Suleco (TPHCM), hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu đưa thực tập sinh sang Nhật Bản. Trường có các phòng thực hành nghề Hàn, Điều dưỡng và hệ thống lớp học ngoại ngữ. Đây là những nội dung quan trọng đối với nhóm lao động chuẩn bị làm việc trong môi trường doanh nghiệp (DN) Nhật Bản.

Trong khi đó, tại Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (Đồng Nai), một mô hình đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động sang Đức đã được triển khai thông qua chương trình hợp tác đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức. Cụ thể, trường tổ chức khóa đào tạo trung cấp nghề cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức thuộc khuôn khổ chương trình Cơ chế đối tác thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và di cư lao động định hướng phát triển (PAM). Bên cạnh kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề, học viên còn được đào tạo tiếng Đức và văn hóa Đức. Sau đó khi tốt nghiệp học viên sẽ được lựa chọn đi làm việc tại Đức.

Những mô hình này cho thấy nhận thức về đào tạo trước xuất cảnh đang mở rộng, không đơn thuần là dạy ngoại ngữ hay hướng dẫn thủ tục. Tuy nhiên, vấn đề cần đặt ra là thời lượng và chất lượng thực hành nghề có đáp ứng được yêu cầu thực tế của DN tiếp nhận hay không.

Bởi một lao động có thể đạt yêu cầu về ngoại ngữ nhưng vẫn lúng túng khi vận hành máy móc, đọc quy trình kỹ thuật, xử lý sự cố hoặc phối hợp với đồng nghiệp trong dây chuyền sản xuất. Khoảng cách giữa kiến thức được học và năng lực thực hành chính là vấn đề cần được các cơ sở đào tạo quan tâm.

Người lao động cần được trang bị nhiều kỹ năng khác

Một trong những yêu cầu quan trọng của đào tạo nghề trước xuất cảnh là phải xuất phát từ vị trí việc làm cụ thể. Đối với lao động ngành cơ khí, hàn, điện, điện tử, may mặc hay chế biến thực phẩm, người học cần được tiếp cận thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất tương ứng với công việc sẽ đảm nhận. Với nhóm ngành chăm sóc người cao tuổi, điều dưỡng, nhà hàng và dịch vụ, yêu cầu lại đặt nặng kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, sự cẩn trọng và khả năng làm việc với con người.

Ông Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Viễn Đông (TPHCM) cho biết, hiện nay những ngành nghề đang thu hút lao động Việt Nam là điều dưỡng (Đức, Nhật), kỹ thuật (Đức, Úc), làm bánh, nhà hàng khách sạn (Hàn, Đức, Úc). Theo đó, tại Trường CĐ Viễn Đông, việc đào tạo nghề và ngoại ngữ được đào tạo song song. Theo trường đây là cách để học viên nhanh chóng cập nhật các thuật ngữ trong nghề một cách chính xác và bồi dưỡng sự linh hoạt trong công việc.

Ông Trần Thanh Hải (bìa trái) - HIệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông TPHCM trong một hoạt động ký kết với nước ngoài về đầu tư thực hành vào ngành Nhà hàng - Khách sạn. Ảnh: VĐ

Ông Hải cũng cho rằng, để đào tạo trước xuất cảnh không chỉ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng trước mắt mà còn giúp người lao động phát triển nghề nghiệp lâu dài thì cơ sở đào tạo cần phải đưa người học có khả năng về ngôn ngữ ở trình độ cao. Ngoài ra, ở trường khi đưa học viên qua Nhật, Hàn thì nhà trường sẽ trang bị cho học viên thêm những kỹ năng Văn hoá bản địa để hội nhập nhanh bên cạnh ngoại ngữ và chuyên môn.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đào tạo học viên xuất khẩu sang thị nước ngoài làm việc, ông Hải cho rằng, tay nghề là nền tảng, nhưng để trụ vững ở môi trường làm việc quốc tế, người lao động còn cần nhiều năng lực khác. Trước hết, người lao động cần có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp. Việc tuân thủ giờ giấc, quy trình, quy định an toàn, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp nhóm có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc. Tiếp đến là kỹ năng giao tiếp trong môi trường nghề nghiệp. Người lao động không chỉ cần biết chào hỏi hay giao tiếp thông thường, mà phải có khả năng tiếp nhận chỉ dẫn, báo cáo tiến độ, thông tin sự cố và trao đổi với người quản lý.

“Một yêu cầu khác không thể xem nhẹ là an toàn, vệ sinh lao động. Người lao động phải biết sử dụng phương tiện bảo hộ, nhận diện nguy cơ, tuân thủ quy trình vận hành thiết bị và chủ động thông báo khi phát hiện tình huống mất an toàn.

Bên cạnh đó, kỹ năng quản lý cảm xúc, thích ứng với môi trường đa văn hóa và xử lý những tình huống phát sinh cũng cần được chú trọng. Sự khác biệt về ngôn ngữ, cách giao tiếp, cường độ lao động và phương thức quản lý có thể tạo ra áp lực lớn đối với người mới sang nước ngoài làm việc.

Đặc biệt, người lao động cần được trang bị kiến thức về hợp đồng, tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của mình. Đây không chỉ là kiến thức định hướng mà còn là điều kiện để người lao động tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình làm việc”, ông Hải lưu ý.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, để nâng cao chất lượng đào tạo trước xuất cảnh, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp phái cử và đơn vị tiếp nhận lao động. Trong đó, cơ sở đào tạo cần rà soát chương trình theo hướng tăng thời lượng thực hành, cập nhật công nghệ và chuẩn hóa năng lực đầu ra theo từng nhóm nghề. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chương trình, đánh giá tay nghề và phản hồi chất lượng lao động. Cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, bảo đảm người lao động được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình, chi phí, hợp đồng, điều kiện làm việc và quyền lợi hợp pháp.