Bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số dùng chung trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lạng Sơn phiên bản 1.0, tập trung vào mục tiêu, định hướng phát triển, mô hình tổng thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai, khai thác các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Cùng với đó, các đại biểu được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác và cập nhật số liệu trên các nền tảng số dùng chung của tỉnh; hướng dẫn sử dụng Trợ lý ảo Công chức số xứ Lạng để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khai thác thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Báo cáo viên Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số (Cục Chuyển đổi số quốc gia) phổ biến những nội dung cơ bản của Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lạng Sơn phiên bản 1.0

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Đối với nội dung triển khai chữ ký số cá nhân, các đại biểu được hướng dẫn quy trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng chữ ký số công cộng trong đời sống, đồng thời tìm hiểu cách xử lý một số lỗi thường gặp và các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Trong chương trình, các đại biểu cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác các nền tảng số dùng chung, triển khai chữ ký số cá nhân và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng các nền tảng số dùng chung, góp phần đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.